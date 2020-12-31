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Пожар в Подольске. Горит склад

Автор:
Анастасия Варанкина
Дата публикации:
31.12.2017 17:52
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Крупный пожар в Подольске на территории свалки.

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