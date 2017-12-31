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Главная  /  Репортажи  /  Развлечение горожан и гостей столицы на Тверской улице

Развлечение горожан и гостей столицы на Тверской улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
31.12.2017 18:32
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Тверская улица на три дня стала пешеходной. Здесь можно найти что-то интересное на свой вкус, как взрослым так и детям. Можно кататься на самокатах по горкам, можно посмотреть как с качелей прыгают артисты, можно узнать как на коклюшках создают ангелов, а можно посмотреть кузнечное дело. Каждая площадка представляет свое направление : можно послушать русскую народную музыку и поучаствовать в хороводах, а можно под барабаны согреться, а можно послушать современные ритмы. Множество мест для селфи : троны, красивые уличные театры, декорации и новогодние ёлки. Везде вам рады и вас ждут! Много красивых и необычных арт-объектов. В вечерние часы будет еще оригинальней и веселее, каждый час вас посыпают конфетти, уличные театры придумывают все новые и новые поздравления, вовлекая посетителей в действо. Много тепловых зон, где можно у согреть руки и погреться у "каминов".

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