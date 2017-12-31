В центре Южно-Сахалинска вспыхнула новогодняя елка

Автор: kosmas Дата публикации: 31.12.2017 18:27

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Главная новогодняя ёлка Южно-Сахалинска сгорела во время празднования на площади Ленина под радостные крики горожан.