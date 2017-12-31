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Главная  /  Репортажи  /  В центре Южно-Сахалинска вспыхнула новогодняя елка

В центре Южно-Сахалинска вспыхнула новогодняя елка

Автор:
kosmas
Дата публикации:
31.12.2017 18:27
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  • 0

Главная новогодняя ёлка Южно-Сахалинска сгорела во время празднования на площади Ленина под радостные крики горожан.

  • 54
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