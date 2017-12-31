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Главная  /  Репортажи  /  "Елочка, гори!" в Южно-Сахалинске вспыхнула новогодняя елка

"Елочка, гори!" в Южно-Сахалинске вспыхнула новогодняя елка

Автор:
Аноним
Дата публикации:
31.12.2017 18:33
  • 47
  • 0

Загорелась новогодняя ёлка на центральной площади города.

  • 47
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Комментарии (0)

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