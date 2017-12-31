Водитель, скрываясь с места мелкого ДТП в ТиНАО, устроил серьезное ДТП

Автор: Разведчик Дата публикации: 31.12.2017 19:06

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Столкнулись "Ленд Ровер", "Ссанг Йонг" и "Хендай". "Хендай" и "Ссанг Йонг" двигались по автодороге в районе д. Пенино в сторону города Московский. На крутом спуске на встречную полосу выехал автомобиль "Ленд Ровер". Водитель "Хендая" смог уйти от столкновения и его машина столкнулась с машиной нарушителя касательно. Водитель следовавшего позади "Хендая" внедорожника "Ссанг Йонг" не успел уйти от столкновения и внедорожники столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что у автомобиля "Ленд Ровер" вырвало двигатель, а в салоне "Ссанг Йонга" зажало водителя. На место ДТП выехали медики, спасатели и пожарные. Пострадавшего водителя "Ссанг Йонга" деблокировали. Его и водителя "Хендай" госпитализировали. Как рассказали очевидцы, внешне нетрезвый молодой человек взял внедорожник "Ленд Ровер" без спроса у знакомого. Устроив мелкую аварию, он начал скрываться. Однако в д. Пенино не справился с управлением на большой скорости и устроил ДТП. Ведется расследование.