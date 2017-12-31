Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Водитель, скрываясь с места мелкого ДТП в ТиНАО, устроил серьезное ДТП

Водитель, скрываясь с места мелкого ДТП в ТиНАО, устроил серьезное ДТП

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
31.12.2017 19:06
  • 221
  • 1

Столкнулись "Ленд Ровер", "Ссанг Йонг" и "Хендай". "Хендай" и "Ссанг Йонг" двигались по автодороге в районе д. Пенино в сторону города Московский. На крутом спуске на встречную полосу выехал автомобиль "Ленд Ровер". Водитель "Хендая" смог уйти от столкновения и его машина столкнулась с машиной нарушителя касательно. Водитель следовавшего позади "Хендая" внедорожника "Ссанг Йонг" не успел уйти от столкновения и внедорожники столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что у автомобиля "Ленд Ровер" вырвало двигатель, а в салоне "Ссанг Йонга" зажало водителя. На место ДТП выехали медики, спасатели и пожарные. Пострадавшего водителя "Ссанг Йонга" деблокировали. Его и водителя "Хендай" госпитализировали. Как рассказали очевидцы, внешне нетрезвый молодой человек взял внедорожник "Ленд Ровер" без спроса у знакомого. Устроив мелкую аварию, он начал скрываться. Однако в д. Пенино не справился с управлением на большой скорости и устроил ДТП. Ведется расследование.

  • 221
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    31.12.2017 22:29
    АГН в 19:18: http://www.mskagency.ru/materials/2740718
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
02:24 | Uwis
Новогодний фейерверк в Бабушкинском парке на северо-востоке столицы
375 1
30.12.2017 22:33 | Anatoli4691
Кадры ДТП на Калужском шоссе, в котором погибли два человека (авторегистратор)
165 0
23.12.2017 16:32 | Разведчик
Внедорожник перевернулся на Варшавском шоссе в районе деревни Ознобишино в ТиНАО