Новогодний поезд запустили на Замоскворецкую линию московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 31.12.2017 20:20

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31 декабря, на Замоскворецкую линию Московского метро отправился третий новогодний поезд. Это тот самый праздничный состав, который впервые вышел на линию в преддверии прошлого Нового года и очень понравился пассажирам. По просьбам пассажиров, дизайн поезда не претерпел существенных изменений - главными элементами оформления остались красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри мерцающие лампочки и гирлянды. Для создания праздничной волшебной атмосферы в новогоднем составе звучат аудио поздравления. Любителей метрополитена порадует тот факт, что новогодний поезд – это один из двух уникальных составов типа «Еж-3», который остается для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Другой из них сохранен для участия в ежегодном параде ретропоездов.