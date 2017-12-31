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В Барнале наступает Новый год

Автор:
office
Дата публикации:
31.12.2017 20:04
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Жители Барнаула встречают Новый 2018 год.

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