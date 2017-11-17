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Встреча Нового 2018 года в городе Кемерово

Автор:
alekseev31051971
Дата публикации:
01:09
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Народное гуляние на площади Советов в городе Кемерово. Температура на улице -25°С.

Россия, Кемерово, площадь Советов
  • 29
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