Встреча Нового 2018 года в городе Кемерово

Автор: alekseev31051971 Дата публикации: 01:09

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Народное гуляние на площади Советов в городе Кемерово. Температура на улице -25°С.

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199796

Россия, Кемерово, площадь Советов