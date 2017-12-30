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Главная  /  Репортажи  /  Где отметить Новый Год в городе Пензе?

Где отметить Новый Год в городе Пензе?

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
01:36
  • 41
  • 1

Новый Год наступил! Но где же его отметить?
Я считаю, что дома. Слушая Обращение Владимира Владимировича Путина и общаясь с родными! Прекрасно! Даже наша кошка Панитта одела свой новогодний "костюм"! Она, так же как и вся Пенза счастлива наступлению нового, 2018 года! Новогодний стол, и конечно же, "Вести" перед обращение Путина! И самое главное, Новогодний салют! Сразу несколько десятков залпов одновременно! Красота!!!!!!!!! Мой вердикт : Новый Год лучше отметить дома, а вот на каникулах можно поехать и заграницу, и к родственникам!

Кошка Панитта стала Дедом Морозом. Видео 1

  • 41
  • 1

Комментарии (1)

  • artem_firsov
    01:13
    Добавить к конкурсу "Новогодний Мобильный Репортёр"!) Спасибо заранее:)
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