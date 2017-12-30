Где отметить Новый Год в городе Пензе?

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Кошка Панитта стала Дедом Морозом. Видео 1

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41 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199797

Новый Год наступил! Но где же его отметить?Я считаю, что дома. Слушая Обращение Владимира Владимировича Путина и общаясь с родными! Прекрасно! Даже наша кошка Панитта одела свой новогодний "костюм"! Она, так же как и вся Пенза счастлива наступлению нового, 2018 года! Новогодний стол, и конечно же, "Вести" перед обращение Путина! И самое главное, Новогодний салют! Сразу несколько десятков залпов одновременно! Красота!!!!!!!!! Мой вердикт : Новый Год лучше отметить дома, а вот на каникулах можно поехать и заграницу, и к родственникам!