Где отметить Новый Год в городе Пензе?
- Автор:
- artem_firsov
- Дата публикации:
- 01:36
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- 41
Я считаю, что дома. Слушая Обращение Владимира Владимировича Путина и общаясь с родными! Прекрасно! Даже наша кошка Панитта одела свой новогодний "костюм"! Она, так же как и вся Пенза счастлива наступлению нового, 2018 года! Новогодний стол, и конечно же, "Вести" перед обращение Путина! И самое главное, Новогодний салют! Сразу несколько десятков залпов одновременно! Красота!!!!!!!!! Мой вердикт : Новый Год лучше отметить дома, а вот на каникулах можно поехать и заграницу, и к родственникам!
- 41
Комментарии (1)