Новогодний фейерверк на юго-востоке столицы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 02:02

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199798

Вот и наступил Новый 2018 Год. По всей стране люди выходят на улицу чтобы запустить фейерверки.Пусть Новый Год принесёт в каждый дом мир и благополучие.С Новым Годом!