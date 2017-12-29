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Главная  /  Репортажи  /  В Южно-Сахалинске сгорела новогодняя ёлка

В Южно-Сахалинске сгорела новогодняя ёлка

Автор:
SamSakhalin
Дата публикации:
02:12
  • 38
  • 0

Ёлки нынче умные,но воспринимают все буквально😆 Раз-два-три ёлочка гори!!!

Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
  • 38
  • 0

Комментарии (0)

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