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Новый 2018 год пришёл в Москву! Новогодний фейерверк на юго-востоке столицы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
02:10
  • 35
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Новый 2018 год наступил! Новогодние фейерверки были запущены в Москве.

Желаю всем крепкого здоровья. Успехов в учёбе и работе. Всего самого доброго и наилучшего.

  • 35
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