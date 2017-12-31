Новый 2018 год пришёл в Москву! Новогодний фейерверк на юго-востоке столицы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 02:10

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199801

Новый 2018 год наступил! Новогодние фейерверки были запущены в Москве.Желаю всем крепкого здоровья. Успехов в учёбе и работе. Всего самого доброго и наилучшего.