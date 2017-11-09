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Новогодние салюты в подмосковном Железнодорожном

Автор:
Mr_Serge177
Дата публикации:
13:35
  • 24
  • 0

Новогодние салюты, которые люди запускали в честь наступившего Нового года, сделали этот чудесный праздник ещё ярче!
С Новым 2018 годом!

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