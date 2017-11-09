Новогодние салюты в подмосковном Железнодорожном

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199807

Новогодние салюты, которые люди запускали в честь наступившего Нового года, сделали этот чудесный праздник ещё ярче!С Новым 2018 годом!