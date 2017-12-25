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Встреча Нового года в городе Аделаида в Австралии

Автор:
ufAgorod
Дата публикации:
13:38
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Милые дамы на скакунах в новогоднюю ночь на страже порядка и новогодний салют в городе Аделаида штата Южная Австралия в Австралии.

Австралия, Южная Австралия, Аделаида
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