Встреча Нового года в городе Аделаида в Австралии

Автор: ufAgorod Дата публикации: 13:38

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Милые дамы на скакунах в новогоднюю ночь на страже порядка и новогодний салют в городе Аделаида штата Южная Австралия в Австралии.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199808

Австралия, Южная Австралия, Аделаида