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При пожаре в Наро-Фоминском районе пострадал один человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11:18
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Загорелся двухэтажный частный дом в деревне Кромино Наро-Фоминского района. Пожар начался на первом этаже. За короткое время огонь распространился по всему первому этажу и перекинулся на второй этаж. В момент возгорания в доме находилось 15 молодых людей, которые отмечали Новый год. Соседи, заметившие пожар, вызвали на место происшествия пожарных. К их прибытию из окон горящего дома выпрыгнули пять человек, остальные спаслись через входные двери. Встревоженная компания сообщила, что в доме мог остаться хозяин дома и он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пожарные вошли в дом, провели разведку и обнаружили пострадавшего молодого человека без сознания. Прибывший экипаж Медицины Катастроф госпитализировал пострадавшего в районную больницу. Остальные 14 человек с места происшествия спешно скрылись.

На месте пожара работали 5 пожарных расчетов Московской области и Москвы. С огнем удалось справиться лишь под утро. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, полностью обрушилась кровля строения. От огня пострадали 5 соседних частных домов. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожной топки печи.

Московская область, Наро-Фоминский район, д. Кромино
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