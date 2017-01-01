Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве впервые за долгое время выглянуло солнце

В Москве впервые за долгое время выглянуло солнце

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:02
  • 25
  • 0

В Москве впервые за долгое время выглянуло солнце. Не на долго.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
16:47 | Uwis
Новогодняя ночь в Бабушкинском парке Москвы
53 0
16:41 | Гринфельд Павел
Бесснежная столица в первый день Нового года
40 0
02:24 | Uwis
Новогодний фейерверк в Бабушкинском парке на северо-востоке столицы