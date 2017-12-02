Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве со 2 января подорожает проезд в общественном транспорте

В Москве со 2 января подорожает проезд в общественном транспорте

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:04
  • 26
  • 1

Со 2 января 2018 года вырастут тарифы на общественный транспорт города Москвы.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
16:47 | Uwis
Новогодняя ночь в Бабушкинском парке Москвы
458 0
02.12.2017 14:54 | Гринфельд Павел
Новая сеть автобусных маршрутов запущена в районе Печатники на юго-востоке Москвы
72 0
19.07.2017 00:08 | Uwis
С 17 июля в московском метро обновилось тарифное меню