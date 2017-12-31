Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дорога в Килемарах Республики Марий Эл продолает разрушаться

Дорога в Килемарах Республики Марий Эл продолает разрушаться

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:11
  • 47
  • 2

Год назад мы уже составляли репортаж по этому участку дороги. На тот момент была только одна трещина. Но сейчас асфальтовое покрытие сплошь покрыто трещинами. Заделка трещин не поможет, так как само дорожное покрытие ненадлежащего качества. Дорога была сдана в эксплуатацию после ремонта в октябре 2016 года. Гарантийный срок дороги 3 года. Но даже мы, не специалисты, понимаем, что данная дорога не продержится и трёх лет. Прокуратура обязала Марийсавтодор провести ремонт, но на проведение этого ремонта была взята отсрочка исполнения. Мало того, Марийсавтодору дали подряд на ремонт еще и объездной дороги. Результаты их ремонта мы выкладывали на днях. Что будет с этой дорогой, мы тоже понимаем... Умный человек должен учиться на своих ошибках!

  • 47
  • 2

Комментарии (2)

  • Вася Лебедев
    15:01
    Нам все говорят нет денег. Господа их у нас не будет никогда. Мы делаем одну и туже работу каждый год. И когда порвется этот порочный круг не понятно. Вопрос стоит лишь в одно а нужны ли кому хорошие дороги??? Судя по объездной я думаю нет. Идет отмыв бюджетных денег.
  • Вася Лебедев
    15:39
    Марийсавтодор хоть из дерьм.... ее сделает с них никто не спросит. А наоборот подсунут еще "кусок пирога".
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
01:34 | Евпатий Коловратий
Грязевые дороги города Севск Брянской области
46 0
31.12.2017 03:23 | Makar45.88
Затопление сквера в городе Кургане
136 1
07.12.2017 16:42 | Вася Лебедев
Выброс сажи из котельной в п.г.т. Килемары Республики Марий Эл
169 3
25.10.2017 23:20 | Вася Лебедев
Отопительная система в посёлке Килемары Республики Марий-Эл требует ремонта (фото)