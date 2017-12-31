Дорога в Килемарах Республики Марий Эл продолает разрушаться

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 14:11

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Год назад мы уже составляли репортаж по этому участку дороги. На тот момент была только одна трещина. Но сейчас асфальтовое покрытие сплошь покрыто трещинами. Заделка трещин не поможет, так как само дорожное покрытие ненадлежащего качества. Дорога была сдана в эксплуатацию после ремонта в октябре 2016 года. Гарантийный срок дороги 3 года. Но даже мы, не специалисты, понимаем, что данная дорога не продержится и трёх лет. Прокуратура обязала Марийсавтодор провести ремонт, но на проведение этого ремонта была взята отсрочка исполнения. Мало того, Марийсавтодору дали подряд на ремонт еще и объездной дороги. Результаты их ремонта мы выкладывали на днях. Что будет с этой дорогой, мы тоже понимаем... Умный человек должен учиться на своих ошибках!