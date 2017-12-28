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Главная  /  Репортажи  /  Без турникетная система оплаты проезда в городском наземном транспорте заработала на популярных пассажирских маршрутах

Без турникетная система оплаты проезда в городском наземном транспорте заработала на популярных пассажирских маршрутах

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:06
  • 28
  • 0

На маршрутах №124 и №605 ввели без турникетную систему работы.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

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