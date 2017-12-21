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Главная  /  Репортажи  /  Новогодняя Москва. Сухаревская площадь

Новогодняя Москва. Сухаревская площадь

Автор:
PAREN
Дата публикации:
14:30
  • 21
  • 0

Вот так красиво у метро Сухаревская. Там даже не одна, а несколько новогодних Ёлок.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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