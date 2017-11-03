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Новогодняя ночь в Переславле-Залеском

Автор:
PAREN
Дата публикации:
15:04
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Вот так встречали наступивший Новый 2018 год в маленькой уютном и милом городке Переславль-Залесский, что в Ярославской области. Новый год встречали в избе "Берендея". В эту сказочную и волшебную ночь был сам "Берендей", "Баба Яга", "Снегурочка" конечно же сам "Дед Мороз" и многие другие сказочные персонажи. В эту ночь было очень весело и отличное Новогоднее настроение. В 01.00 был Новогодний салют.

Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский
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