Новогодняя ночь в Переславле-Залеском
- Автор:
- PAREN
- Дата публикации:
- 15:04
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- 20
Вот так встречали наступивший Новый 2018 год в маленькой уютном и милом городке Переславль-Залесский, что в Ярославской области. Новый год встречали в избе "Берендея". В эту сказочную и волшебную ночь был сам "Берендей", "Баба Яга", "Снегурочка" конечно же сам "Дед Мороз" и многие другие сказочные персонажи. В эту ночь было очень весело и отличное Новогоднее настроение. В 01.00 был Новогодний салют.
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