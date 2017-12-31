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Ночные фейерверки в народном парке на Ленинском проспекте

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:08
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Горожане ярко и весело встретили Новый год, раскрашивая ночное небо фейерверками и поднимая зрителям настроение.

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