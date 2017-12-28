Тихвинско-Волховско-Маловишерская операции 1941 год" - автор Е. Н. Шумилов о своей книге

Автор: Leobr Дата публикации: 01:25

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"Тихвинско-Волховско-Маловишерская операции" 1941 год. Впервые мы имеем работу, в которой подробно изучаются события октября - декабря 1941 года в комплексе. Причины наших неудач и последующего перелома - ведь военные действия в этом регионе повлияли как на ситуацию в осажденном Ленинграде, так в деле обороны Москвы. Причем Евгений Николаевич, в прошлом штабной работник - делаем глубокий анализ событий - не ограничившись описанием действий в указанном регионе. Например противнику удалось избежать котла при оставлении Тихвина. Но не удалось замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Сам Евгений Николаевич эти месяцы провел недалеко от Тихвина - в деревне Марково и будучи подростком, многое видел и помнит. Помогли Е.Н.Шумилову в создании этой книги библиограф по краеведению А.А.Титова и Н.И.Райская. Первая презентация книги прошла для тихвинцев в Тихвинской районной библиотеке имени И.П.Мордвинова.