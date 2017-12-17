Позорная "реконструкция" единственного городского парка "Дружба" в городе Элисте Республики Калмыкия (30.12.2018 г.)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 01:28
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30 декабря 2017г. в городе Элисте Республики Калмыкия был торжественно открыт "отреставрированный" городской парк "Дружба". На реконструкцию было потрачено 62 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета. То, что предстало перед глазами жителей - ужаснуло, такого убогого парка нет ни в одном городе России. Всё можно оценить по фото.
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