Позорная "реконструкция" единственного городского парка "Дружба" в городе Элисте Республики Калмыкия (30.12.2018 г.)

Автор: Аноним Дата публикации: 01:28

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30 декабря 2017г. в городе Элисте Республики Калмыкия был торжественно открыт "отреставрированный" городской парк "Дружба". На реконструкцию было потрачено 62 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета. То, что предстало перед глазами жителей - ужаснуло, такого убогого парка нет ни в одном городе России. Всё можно оценить по фото.

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61 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199838

Россия, Республика Калмыкия, Элиста, парк Дружба