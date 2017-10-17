Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве со 2-го января подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве со 2-го января подорожал проезд в общественном транспорте

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:36
  • 34
  • 0

В Москве с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
01:34 | Uwis
Работа площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице
44 0
01.01 13:06 | Sargo
Без турникетная система оплаты проезда в городском наземном транспорте заработала на популярных пассажирских маршрутах
72 0
17.10.2017 15:58 | Sargo
Контролеры Мосгортранса вызвали наряд полиции за безбилетный проезд в Москве
100 2
09.01.2017 13:54 | Sargo
В Москве подорожал общественный транспорт
325 0
22.09.2016 13:40 | mreportertv
Водители “Яндекс-такси” устроили массовую акцию протеста в центре Москвы