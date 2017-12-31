Система отопления нуждается в ремонте в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 16:30

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В поселке Килемары по улице Горького система отопления не изолирована и отапливает улицу. Люди продолжают оплачивать все те потери, которые допускает Марикоммунэнерго. Как они вообще отчитались, что к отопительному сезону готовы. Говорить, не успели, ну просто издевательство. Сегодня уже 2 января 2018 г. Я лично считаю ,что времени у них было достаточно. Наплевательское отношение к нашим деньгам, просто уже надоело. Хватит обчищать наши и так пустые карманы.