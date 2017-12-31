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Главная  /  Репортажи  /  Система отопления нуждается в ремонте в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Система отопления нуждается в ремонте в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
16:30
  • 45
  • 1

В поселке Килемары по улице Горького система отопления не изолирована и отапливает улицу. Люди продолжают оплачивать все те потери, которые допускает Марикоммунэнерго. Как они вообще отчитались, что к отопительному сезону готовы. Говорить, не успели, ну просто издевательство. Сегодня уже 2 января 2018 г. Я лично считаю ,что времени у них было достаточно. Наплевательское отношение к нашим деньгам, просто уже надоело. Хватит обчищать наши и так пустые карманы.

  • 45
  • 1

Комментарии (1)

  • Вася Лебедев
    17:36
    Что с нашим районом не так? Когда закончится весь этот бардак? Очень жаль, что наш район списали в утиль, а иначе то кого бы не происходило. Евстифеев А.А обратите на наш район внимание ,нету мочи терпеть уже этот бардак.
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