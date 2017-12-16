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Только вперёд!

Автор:
Алексей Костюченко
Дата публикации:
16:27
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Волгоградский велопутешественик без ног и руки Алексей Костюченко в одиночку отправился в путь из Питера до Владивостока. Доехал до г. Иркутска, остановился зимовать, весной продолжит путешествие до Владивостока. Уже проехал на хендбайке 5774 км. Алексею Костюченко 58 лет. И последние 17 лет он живет без обеих ног и левой кисти руки. Из-за пристрастия к алкоголю тогда он получил обморожения конечностей. Сейчас мужчина решил бросить вызов стереотипам о том, что инвалидность – это приговор. И даже не побоялся ради этого лишиться места в интернате.

Алексей Костюченко, участник одиночного хендбайк-пробега.

«Собравшись в путешествие, я обратился в соцзащиту с этим предложением. Мне сказали, если ты отсутствуешь больше трех недель в доме-интернате, то мы тебя автоматически отчисляем. Ну, вот чтобы совершить это путешествие, мне пришлось отчислиться из дома-интерната.

Начав путешествие этой весной в Питере, Костюченко уже проехал Москву, Казань, Владимир, Уфу и Казахстан. Путешествует за счет своей пенсии, спонсоров и благотворителей. Добраться до Дальнего Востока велотурист планирует осенью следующего года.

Алексей Костюченко, участник одиночного хендбайк-пробега.

« У меня будет осенью 18 года во Владивостоке финиш. Мы с моим напарником Ильдусом Янушевым (обычный велосипедист) встретимся, совершим кругосветное путешествие на двоих и построим дальнейшие планы. Посмотрим, может еще куда рванем.

О Новосибирске, в котором он задержался из-за ожидания детали из Казани для хендбайка, впечатления пока не очень.

Алексей Костюченко, участник одиночного хендбайк-пробега.

«В Новосибирске безбарьерка никудышная. В отсутствие коляски вот на хендбайке я, став инвалидом, понял, что у нас в России самая доступная среда для инвалидов – это проезжая часть. Как это ни странно».
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