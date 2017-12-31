На Егорьевском шоссе в районе Малаховки столкнулись два автомобиля

Автор: Olga294 Дата публикации: 16:23

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На Егорьевском шоссе в районе Малаховки столкнулись два автомобиля, один из них службы такси. В результате аварии есть пострадавшие.