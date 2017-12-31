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На Егорьевском шоссе в районе Малаховки столкнулись два автомобиля

Автор:
Olga294
Дата публикации:
16:23
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На Егорьевском шоссе в районе Малаховки столкнулись два автомобиля, один из них службы такси. В результате аварии есть пострадавшие.

  • 125
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