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Новогодние гуляния в музее-заповеднике Царицыно

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:36
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Новогодние каникулы в Москве продолжаются. Жители и гости столицы гуляют в парках и посещают музеи.

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