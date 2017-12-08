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Взрыв на АЗС произошел на Люблинской улице в Москве: пострадало несколько авто

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:02
  • 173
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На юго-востоке Москвы в районе Марьино на Люблинской улице произошел взрыв АЗС "Лукойол". Взрыв был настолько сильным, что здание разлетелось на куски в радиусе 100 метров. После взрыва начался пожар. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения оперативно справились с огнем, площадь возгорания составила 3 кв. метра. Место оцеплено. Количество пострадавших неизвестно, несколько автомобилей повредило разлетающимися осколками.

  • 173
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Комментарии (2)

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