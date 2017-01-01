Отдых горожан на Кузнецком мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:11

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Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по фестивальной площадке на Кузнецком мосту. Взрослые делают селфи, а дети посещают мастер-классы.