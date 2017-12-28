Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очередь в музей археологии Москвы

Очередь в музей археологии Москвы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:30
  • 16
  • 0

В дни зимних каникул множество музей работают бесплатно. Днем стояла большая очередь в музей археологии Москвы.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
19:03 | LaimeLaim
Тюбинговая горка на площади Революции продолжает таять
33 0
28.12.2017 12:38 | Uwis
За рыбными деликатесами в Москве начинают выстраиваться очереди
19 0
18:30 | Leobr
Тихвинский государственный мемориальный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Новый год
57 0
11.07.2017 16:11 | LaimeLaim
Большие очереди в кассу музея Кремля