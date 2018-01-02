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Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02.01 19:03
  • 39
  • 1

Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе.

  • 39
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    02.01 23:57
    В погодном репортаже М24 02-01-2018 в 21:34. Копия эфира записана.
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