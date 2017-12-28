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В Сургуте на закате в небе собрались сотни птиц

Автор:
alekseys
Дата публикации:
02.01 19:13
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Странное природное явление произошло на закате 2 января в Сургуте. Много птиц собирались в стаю и кружили на зданием ЗАГС-а.

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