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Большое количество людей прибывают на Поклонную гору к фестивалю "Ледовая Москва"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02.01 19:03
  • 44
  • 1

Большое количество людей прибывают на Поклонную гору к фестивалю "Ледовая Москва".

  • 44
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    02.01 19:05
    ПоклОнная гора пишется через О.
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