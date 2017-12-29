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В Теплом стане открыли долгожданный пешеходный переход

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02.01 20:52
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Пешеходный переход в Теплом стане достроили после обращения жителей района к С. Собянину.

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