Пьяный водитель сбил пешехода на улице Римского-Корсакова в Москве

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Поздним вечером 2 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Римского-Корсакова, напротив дома 2, водитель автомобиля "Рено Логан", принадлежащий службе по ремонту лифтов, сбил женщину. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшая бригада медиков госпитализировала женщину. Как показало медосвидетельствование на месте ДТП, в организме водителя содержалось 0.49 промилле алкоголя. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.