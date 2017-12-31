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Главная  /  Репортажи  /  Пожар уничтожил баню в Рузском районе Подмосковья

Пожар уничтожил баню в Рузском районе Подмосковья

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02.01 22:53
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Загорелась двухэтажная баня в деревне Марково. Пожар начался на первом этаже. Через непродолжительное время огонь стал стремительно распространяться по деревянным стенам и перекрытиям. Хозяева горящего строения стали спасаться самостоятельно. Когда все люди покинули горящую баню, то они незамедлительно вызвали пожарных. Когда на месте были первые пожарные подразделения, то огонь уже охватил полностью первый и второй этажи, а затем перешел на кровлю. Создалась угроза распространения огня на соседние постройки. На основное тушение и защиту строений было подано несколько водяных стволов от прибывшей пожарной автоцистерны. Спустя полчаса на место подоспели еще два пожарных подразделения. Сложность в тушении пожара заключалась в том, что сбить пламя не удавалось из-за отсутствия водоисточников. Одной водяной заправки пожарной АЦ хватало на 10-15 минут тушения. Пожарным пришлось подвозить воду на пожарных автомобилях из поселка Тучково, что в 5 километрах от места пожара. Огонь был полностью потушен лишь спустя 3 часа. Жертв и пострадавших на пожаре нет. Баня выгорела по всей площади, это 100 квадратных метров. Что послужило причиной возгорания, сейчас выясняется.

Московская область, Рузский район, д. Марково
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