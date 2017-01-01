Выступление театральных, музыкальных и танцевальных коллективов на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 02.01 22:59
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В течение трех дней на Тверской улице можно было окунуться в атмосферу любимых сказок, отрывки из которых показывают на 10 оборудованных сценах. «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золотой петушок», «Конек-горбунок» – лишь часть того, что можно было увидеть. Музыкальные и танцевальные коллективы со всей России радовали своим творчеством москвичей и гостей столицы.
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