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Выступление театральных, музыкальных и танцевальных коллективов на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02.01 22:59
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В течение трех дней на Тверской улице можно было окунуться в атмосферу любимых сказок, отрывки из которых показывают на 10 оборудованных сценах. «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золотой петушок», «Конек-горбунок» – лишь часть того, что можно было увидеть. Музыкальные и танцевальные коллективы со всей России радовали своим творчеством москвичей и гостей столицы.

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