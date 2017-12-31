Зарево от пожара в Подольске в ангаре с пластиком было видно за несколько километров (31.12.2017 г.)

Автор: anagrey4 Дата публикации: 02.01 23:10

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Зарево от пожара в Подольске в ангаре с пластиком было видно за несколько километров.