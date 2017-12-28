Два человека погибли при пожаре на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 02.01 23:18

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02 января 2018 года в 22:06 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Шипиловский проезд, 59к3. Благодаря оперативным действиям прибывших пожарно-спасательных подразделений из горящей и рядом расположенных квартир были спасены 10 человек. Люди были переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи. Принятыми мерами в 22:40 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров. В ходе тушения в горящей квартире были обнаружены два человека, к сожалению их спасти не удалось, погибшие надышались продуктами горения и скончались в ходе реанимационных действий.