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Последствия ДТП с участием 6 автомобилей на Рижской эстакаде в сторону области

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:07
  • 34
  • 3

Последствия ДТП с участием 6 автомобилей на Рижской эстакаде в сторону области.

  • 34
  • 3

Комментарии (3)

  • MRSlava
    02:15
    Рижская эстакада находится в восточном округе, а не в центральном.
  • Artem_077
    04:53
    Это ЦАО, верно было. Есть метка на карте, где произошло ДТП, а это ЦАО.
  • Artem_077
    04:54
    Метка, где было ДТП https://yadi.sk/i/ZnwJ4Gqc3RAZBg
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