Сотрудники МЧС спасли 20 человек, в том числе 4 детей при пожаре в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:31
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Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в Басманном районе, в ходе ликвидации которого сотрудниками МЧС были спасены 20 человек, из них четверо - дети. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.
«В квартире, расположенной на втором этаже дома по адресу: набережная Академика Туполева, д. 1/7, корп. 2, произошло возгорание. В ходе пожарно-спасательных работ сотрудниками МЧС были спасены 20 человек, четверо из которых дети. Принятыми мерами в 13:07 возгорание было ликвидировано на площади 25 кв. м», - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в результате пожара пострадал один человек. Он был передан медикам для оказания необходимой помощи.
Ранее агентство «Москва» сообщало о том, что прибывшими по данному адресу пожарно-спасательными подразделениями было сбито открытое горение, а также спасены шесть человек.
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