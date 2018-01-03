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Сотрудники МЧС спасли 20 человек, в том числе 4 детей при пожаре в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:31
  • 170
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Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в Басманном районе, в ходе ликвидации которого сотрудниками МЧС были спасены 20 человек, из них четверо - дети. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

«В квартире, расположенной на втором этаже дома по адресу: набережная Академика Туполева, д. 1/7, корп. 2, произошло возгорание. В ходе пожарно-спасательных работ сотрудниками МЧС были спасены 20 человек, четверо из которых дети. Принятыми мерами в 13:07 возгорание было ликвидировано на площади 25 кв. м», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в результате пожара пострадал один человек. Он был передан медикам для оказания необходимой помощи.

Ранее агентство «Москва» сообщало о том, что прибывшими по данному адресу пожарно-спасательными подразделениями было сбито открытое горение, а также спасены шесть человек.
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Комментарии (2)

  • Max_019
    16:17
    АГН в 16:12: http://www.mskagency.ru/materials/2740936.
  • Гринфельд Павел
    16:33
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:12 http://www.mskagency.ru/materials/2740936 03.01.18
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