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Японская слива умэ зацвела на выставке "Искусство бонсай" в МГУ «Аптекарский огород»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:53
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Редчайшая 100-летняя японская слива умэ (Prunus mume) зацвела на крупнейшей в России выставке "Искусство бонсай" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Один из самых ценных экспонатов сформирован в стиле Кенгай (каскад) и почти не изменился за более чем полвека. Цветение продлится около двух недель. Слива — один из главных символов Нового года в Японии наряду с бамбуком и сосной. Увидеть её цветение — к удаче и счастью. Слива — один из основных символов японской поэзии, и чаще всего именно её изображают на керамике, гравюрах, свитках. Она символизирует женское начало, а также стойкость и чистоту души, так как цветет когда падает снег. Иногда даже бывает трудно разобрать, где белоснежные цветы сливы, а где – пушистый снег. Поэтому не случайно цветы сливы и снег – основные образы японских стихов, посвященных зиме. Листья у сливы появляются гораздо позже — когда наступает весна. Символизирующее силу сливовое дерево часто используют как защитное средство от зла и стараются сажать в юго-восточной части сада, так как именно с этой стороны, согласно японским поверьям, оно и приходит. Если первый снег выпадает до того, как на сливе распускаются бутоны, есть опасность, что цветы быстро опадут. Поэтому японцы стараются ловить каждое драгоценное мгновение. Как и сакура, слива расцветает в разных частях Японии в разное время, что позволяет продлевать наслаждение от любования ею, переезжая с места на место. Цветки японской сливы обладают неповторимым ароматом, цвета — белый, розовый, красный и их оттенки.

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Комментарии (2)

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