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Европейская зима в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:53
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Настоящая европейская зима пришла в Москву. Временами идёт моросящий дождь. Небо плотно затянуто облаками. Дует прохладный ветер. Столбик термометра поднялся до +3°C.

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