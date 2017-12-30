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Главная  /  Репортажи  /  Сильный туман опустился на трассу М-5 в Пензенской области

Сильный туман опустился на трассу М-5 в Пензенской области

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
14:58
  • 27
  • 0

Туман опустился на трассу М-5, видимость не представляет угрозы для движения.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

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