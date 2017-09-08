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В Третьяковскую галерею собрались длинные очереди

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:08
  • 107
  • 1

В дни новогодних каникул многие музеи столицы работают для посетителей бесплатно. Каждый желающий может посетить учреждения культуры по вкусу. Не стала исключением и знаменитая Третьяковская галерея. Сегодня, чтобы попасть на выставки, экспонирующиеся в галерее, собралось несколько сотен человек. Очередь в галерею растянулась по всему Лаврушинскому переулку и берёт своё начало в соседнем Большом Толмачёвском переулке. Горожане и гости столицы проводят в ожидании начала сеанса не менее нескольких часов. В галерею сотрудники музея запускают посетителей порционно в несколько десятков человек, чтобы не создавалась толпа и все пришедшие могли насладиться выставленными шедеврами.

  • 107
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    16:54
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:52 http://www.mskagency.ru/materials/2740940 03.01.18
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