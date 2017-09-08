В Третьяковскую галерею собрались длинные очереди

Автор: tim777 Дата публикации: 15:08

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В дни новогодних каникул многие музеи столицы работают для посетителей бесплатно. Каждый желающий может посетить учреждения культуры по вкусу. Не стала исключением и знаменитая Третьяковская галерея. Сегодня, чтобы попасть на выставки, экспонирующиеся в галерее, собралось несколько сотен человек. Очередь в галерею растянулась по всему Лаврушинскому переулку и берёт своё начало в соседнем Большом Толмачёвском переулке. Горожане и гости столицы проводят в ожидании начала сеанса не менее нескольких часов. В галерею сотрудники музея запускают посетителей порционно в несколько десятков человек, чтобы не создавалась толпа и все пришедшие могли насладиться выставленными шедеврами.