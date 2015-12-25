Рождественские ясли, ангелы и очередь в Храм Христа Спасителя

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:22

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Рождественские ясли, ангелы на новогодней ёлки привлекают туристов и горожан. Большая очередь, чтобы попасть в сам Храм.