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Рождественские ясли, ангелы и очередь в Храм Христа Спасителя

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:22
  • 27
  • 1

Рождественские ясли, ангелы на новогодней ёлки привлекают туристов и горожан. Большая очередь, чтобы попасть в сам Храм.

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    18:50
    http://www.mskagency.ru/materials/2740946
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