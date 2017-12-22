В Дубае произошел пожар в парке развлечений "Global Village"

Автор: kosmich Дата публикации: 03.01 19:22

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Загорелся павильон Кувейта в торгово-развлекательном центре "Global Village" (Всемирная деревня) в Дубае. Внезапно вспыхнувший пожар на крыше павильона сначала был воспринят как рекламный ход для привлечения внимания, но когда повалил густой черный дым, а пламя стало очень быстро набирать силу, стало понятно, что это серьёзно. Пожарные приехали буквально минуты через две и всё затушили. Пострадавших нет.