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"Ниссан" протаранил полицейский автомобиль на 7 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
03.01 19:08
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На востоке МКАД в районе 7 км произошло серьезное ДТП. На внутренней стороне кольца иномарка "Ниссан" протаранила стоящий на обочине полицейский автомобиль. В результате столкновения иномарка пролетела вперед и перевернулась на крышу. На место аварии прибыли оперативные службы города. Бригады медиков оказывают медпомощь полицейским и водителю иномарки. Стражи порядка серьезных травм не получили, а водителя иномарки госпитализировали в больницу.

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