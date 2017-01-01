"Ниссан" протаранил полицейский автомобиль на 7 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 03.01 19:08

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На востоке МКАД в районе 7 км произошло серьезное ДТП. На внутренней стороне кольца иномарка "Ниссан" протаранила стоящий на обочине полицейский автомобиль. В результате столкновения иномарка пролетела вперед и перевернулась на крышу. На место аварии прибыли оперативные службы города. Бригады медиков оказывают медпомощь полицейским и водителю иномарки. Стражи порядка серьезных травм не получили, а водителя иномарки госпитализировали в больницу.